أهان القرآن.. قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن أستاذ جامعي بالإسكندرية

كتب- محمد سامي"

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وتم تداوله من خلال مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي. وفق بيان صحفي.

وقرر وزير التعليم العالي، إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على الوزير خلال 48 ساعة.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، لاستاذ جامعى، يتطاول على الآيات القرآنية، خلال إحدى المحاضرات، بكلية خدمة الاجتماعية جامعة الإسكندرية حسبما ذكر البعض.

وبحسب الفيديو المتداول، تطرق الأستاذ الجامعي للحديث عن إحدى النقاط في المهر، والزواج، بطريقة أغضبت بعض الطلاب، حيث يرونها تخالف التعاليم والأمور الدينية الإسلامية.​