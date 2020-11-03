أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

أهان القرآن.. قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن أستاذ جامعي بالإسكندرية

05:02 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
أهان القرآن.. قرار عاجل من وزير التعليم العالي بشأن أستاذ جامعي بالإسكندرية

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد سامي"

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، وتم تداوله من خلال مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي. وفق بيان صحفي.

وقرر وزير التعليم العالي، إيقاف عضو هيئة التدريس عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على الوزير خلال 48 ساعة.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم، لاستاذ جامعى، يتطاول على الآيات القرآنية، خلال إحدى المحاضرات، بكلية خدمة الاجتماعية جامعة الإسكندرية حسبما ذكر البعض.

وبحسب الفيديو المتداول، تطرق الأستاذ الجامعي للحديث عن إحدى النقاط في المهر، والزواج، بطريقة أغضبت بعض الطلاب، حيث يرونها تخالف التعاليم والأمور الدينية الإسلامية.​

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أستاذ جامعي كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

الخبر التالى:

وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يوقعان بروتوكول تعاون لإعادة إحياء صناعة الحرير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:طارق شوقي يكشف بدائل التعليم والتقييم حال زيادة إصابات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا