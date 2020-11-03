مفيش برنامج شعبي.. "مصدر بالسياحة" يكشف عن أسعار العمرة وموعد الرحلات

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بالاتحاد المصري للغرف السياحية، عن وجود زيادات في أسعار برامج العمرة للموسم الجديد، موضحًا أنها تتراوح بين 20 و30% عن العام السابق وفقًا للضوابط الجديدة التي ستُعلن قريبًا.

وقال المصدر، خلال حديثه إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يتراوح سعر برنامج العمرة بين 20 و30 ألف جنيه، على أن تكون الإقامة في فنادق 4 و5 نجوم، متابعًا: لا مكان للعمرة الاقتصادية (البرنامج الشعبي)، في ظل الإجراءات الاحترازية نتيجة وباء كورونا.

وأشار المصدر إلى أن كوتة العمرة لم تحدد بعد من الجانبَين السعودي والمصري، مع التأكيد أن جميع رحلات العمرة "جوي" ولا وجود للعمرة عن طريق "الباخرة أو البري"، مشيرًا إلى أن الفترة الأولى للموسم تقتصر على الأعمار بين 18 و50 عامًا فقط.

وعن موعد أول فوج للمعتمرين من مصر، قال المصدر إنه من المتوقع أن تبدأ أولى رحلات العمرة من مصر نهاية العام الحالي أو مطلع شهر يناير المقبل 2021، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب؛ منها أن الضوابط ستعلن منتصف الشهر الجاري، ويليها توثيق العقود وخلافه، وهذا يستغرق مزيدًا من الوقت.

ومن المتوقع، حسب المصدر، إعلان الضوابط نهاية الأسبوع المقبل "منتصف شهر نوفمبر الجاري"، بعد الانتهاء منها وإصدارها من جانب الجهات المختصة؛ وعلى رأسها وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة.

وتتمثل أبرز ضوابط العمرة للموسم الحالي في: الإشراف، وتحديد مدة برنامج العمرة بحيث لا تزيد على 10 أيام، بواقع 9 ليالٍ وفقًا لمطالب الجهات السعودية، بجانب خطاب الضمان الجاري حاليًّا تحديد قيمته، بالإضافة إلى وضع الأسعار المتوقع ارتفاعها نتيجة الإجراءات الاحترازية والتسكين في الغرف "ثنائي" بدلًا من "رباعي"، مع تخفيض السعة الكاملة في الأوتوبيس؛ بحيث لا تزيد على 25 فردًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة لأداء العمرة للقادمين من خارج السعودية، الأحد الماضي، بأقصى معايير وبروتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن، والتي يُسمح خلالها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين للقادمين من الخارج إضافة إلى المواطنين، وذلك بعد رفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 ألف معتمر يوميًّا و60 ألف مصلٍّ.

وتولي المملكة العربية السعودية، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين، عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وجهزت المملكة لراحة المعتمرين 600 عربة كهربائية، و5 آلاف عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفًا؛ خاصة بالمعتمرين، تعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده.

ومع بدء المرحلة الثالثة اليوم، وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد بـ20 ألف معتمر يوميًّا، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق "اعتمرنا".