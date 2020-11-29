أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

​​سيامة 3 كهنة في دير الأنبا هرمينا بأسيوط

11:50 م الأحد 29 نوفمبر 2020
​​سيامة 3 كهنة في دير الأنبا هرمينا بأسيوط

(مصراوي):

قام الأنبا يوأنس أسقف أسيوط ورئيس دير القديس الأنبا هرمينا السائح بجبل قاو، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة، بسيامة ثلاثة من رهبان الدير في درجة القسيسية، وهم الراهب القس سمعان الأنبا هرمينا، والراهب القس أيوب الأنبا هرمينا، والراهب القس إبيفانيوس الأنبا هرمينا.

جاء ذلك خلال صلوات القداس الإلهي، الذي أقيم بمزرعة الدير صباح الأربعاء الماضي، والذي شارك في صلواته أصحاب النيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في سوهاج، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

دير الأنبا هرمينا أسيوط

الخبر التالى:

15 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:15 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا