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دورات تدريبية لأصحاب المحال والمطاعم السياحية بالإسكندرية

07:22 م الأحد 29 نوفمبر 2020
دورات تدريبية لأصحاب المحال والمطاعم السياحية بالإسكندرية

أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية

كتب– يوسف عفيفي:

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، تنفيذ دورات تدريبية لأصحاب محال السلع السياحية في الأقصر، للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا، في ظل الوضع الراهن الذي تمر به البلاد ومع تحذيرات الحكومة من الموجة الثانية من الوباء، وضمانًا لنشر التوعية الصحية بين أكبر قطاع من العاملين بالمجال السياحي لحين تجاوز الأزمة الحالية.

وبحسب بيان اليوم الأحد، جاء ذلك بالتعاون بين كل من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، ومشروع منحة الاتحاد الأوروبي المدعم من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان، أنه تم نشر البرنامج التوعوي المشار إليه للعاملين بالمطاعم السياحية بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى برنامج تدريب المدرب TOT استمرارًا للجهود المبذولة من لجنة التدريب بالاتحاد برئاسة هبة بكري، وبالتعاون مع مشروع المنحة لتنفيذ حزمة برامج تدريبية تستهدف مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة السياحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وتابع البيان: ويتم تنفيذ جميع البرامج التدريبية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والالتزام بجميع إجراءات التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

الاتحاد المصري للغرف السياحية الإسكندرية المطاعم السياحية فيروس كورونا

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