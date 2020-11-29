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لبحث التعاون المشترك.. الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للقاء السيسي

04:51 م الأحد 29 نوفمبر 2020
لبحث التعاون المشترك.. الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للقاء السيسي

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي بعد عصر اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل دعم التعاون المشترك.

استقبلت سلطات مطار القاهرة الرئيس الفلسطيني فور وصوله على طائرة خاصة بالصالة الرئاسية بالمطار، حيث كان في استقباله فور وصوله محمد سعفان وزير القوى العاملة.

وكان دياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أعلن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، سيصل إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتشاور في إطار التعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وفي وقت شديد الخصوصية تمر به المنطقة برمّتها.

وأشار السفير الفلسطيني، إلى أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين، بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد السفير بموقف مصر قيادة وشعبًا ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، واعتبرت القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأولتها كل الرعاية والاهتمام، وقدمت عبر تاريخها الممتد التضحيات الجسام من أجلها.

مطار القاهرة الدولي السيسي محمود عباس الرئيس عبدالفتاح السيسي

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