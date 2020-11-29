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"الشيوخ" يقر مادة تفرغ النواب لعمل المجلس

04:47 م الأحد 29 نوفمبر 2020
"الشيوخ" يقر مادة تفرغ النواب لعمل المجلس

مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على المادة 222 باللائحة الداخلية للمجلس والمتعلقة بتفرغ النواب لعمل المجلس.

جاء ذلك بعدما نُشب جدل حول المادة وسط مطالبات من جانب البعض بتعديل المادة؛ ليكون من حق النواب الجمع بين وظائفهم قبل عضويتهم وبين عضويتهم بالمجلس، أسوة بأساتذة الجامعات الذين سبق لهم الموافقة على الجمع بين عملهم الجامعي وبين عضوية مجلس النواب، إلا أن المجلس وافق على ضرورة التفرغ التزامًا بنص الدستور.

وجاء نص المادة كالتالي:

مادة 222

يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.

وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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