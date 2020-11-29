أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

انعدام فرص سقوط الأمطار بالقاهرة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

12:15 م الأحد 29 نوفمبر 2020
انعدام فرص سقوط الأمطار بالقاهرة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

سقوط الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد اليوم الأحد حالة من الأجواء المستقرة إلى حد كبير، في ظل سطوع الشمس على أغلب المناطق.

وأضاف الخبراء، أن السواحل الشمالية تشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناة،

وتابع الخبراء: "تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر وتستمر حتى الثامنة مساء، وهي أحد ظواهر استقرار الطقس، كما يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل ويكون الطقس شديد البرودة، لكن خلال فترات النهار يمكن وصف الطقس باللطيف على معظم المناطق ويستمر على هذا النحو حتى نهاية الأسبوع.

وأكد الخبراء، ضرورة ارتداء الملابس الشتوية، حيث إن درجات الحرارة لم ترتفع مرة أخرى إلى الحد الذي يحتاج ملابس صيفية.

وأشار الخبراء إلى أن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 20 وحتى 22 درجة نهارا و14 ليلا، والسواحل الشمالية 20 - 15، جنوب سيناء 25 -17، شمال الصعيد 22- 10، جنوب الصعيد 25 - 12.

سقوط الأمطار الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الخبر التالى:

الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"مقترح يخضع للدراسة".. ضوابط اشتراطات البناء والتراخيص خلال المرحلة الانتقالية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا