ضبط أدوية قبل تهريبها بالمطار مع راكب قادم من ألمانيا

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها للصيدليات وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه عبد السلام عادل رئيس قسم الجمرك فى راكب مصري لاحظ من جواز سفره كثرة تردداته خلال فترات زمنية متتالية وقصيرة، وبالعرض على الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من محمد نسيم مأمور الجمرك تحت إشراف مدحت عبد الصبور مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، لتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود عدد 100 حقنة synvisc- one خاصة بعلاج الخشونة والتهاب المفاصل، مخبأة وملفوفة بإحكام في قطع ملابس متنوعة داخل حقائبه.

وقرر الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 51، وتحريز المضبوطات وإخطار ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.