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​الأرصاد تكشف طقس الأحد.. وتحدد موعد استقرار الأجواء

08:52 م السبت 28 نوفمبر 2020
​الأرصاد تكشف طقس الأحد.. وتحدد موعد استقرار الأجواء

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار التيارات الهوائية الشرقية الباردة، السبت، على مناطق من شمال البلاد تعمل على تكوين سحب متوسطة متفرقة على المدن الساحلية، قد يصاحبها سقوط الأمطار كما تعمل على المزيد من برودة الطقس.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الأحد ينقطع التيار الشرقي، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء وتستقر الأحوال الجوية على البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الأحد، شبورة مائية وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح ستكون معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد الأحد شبورة مائية صباحًا، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأقمار الصناعية الطقس

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