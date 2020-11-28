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حدث في 8 ساعات| السيسي يبجث أزمة سد النهضة في جوبا.. وحقيقة خفض رواتب موظفي الحكومة

06:10 م السبت 28 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يبجث أزمة سد النهضة في جوبا.. وحقيقة خفض رواتب موظفي الحكومة

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، مناقشة الرئيس السيسي ونظيره الجنوب سوداني لأزمة سد النهضة، والحكومة تكشف حقيقة تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية لتمويل العاصمة الإدارية، وإغلاق جزئي لمحور 26 يوليو لمدة 10 أيام، لبدء أعمال مونوريل 6 أكتوبر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

التصالح في مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية أمطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجلس الوزراء العاصمة الإدارية سد النهضة السيسي

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