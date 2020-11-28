تحسن حالة الإذاعية إيناس جوهر .. ومدير بـ "القنوات المتخصصة": لا صحة لإصابتها بكورونا
كتب- مصراوي:
تعرضت الإعلامية إيناس جوهر، رئيس الإذاعة الأسبق، مؤخرا لوعكة صحية، بسبب بعض آلام الظهر نتيجة التواء في العمود الفقري.
وأكد أيمن فتحي، مدير عام في قطاع القنوات المتخصصة والصديق المقرب لها، أنها تحسنت، وستنقل قريبا إلى غرفة عادية.
وأشار فتحي، في تصريحات عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام، إلى أنه لا صحة لإصابتها بكورونا، وأنها قامت بعمل التحاليل الخاصة بالفيروس وثبت سلبيتها.
وأضاف: أتمنى من الجميع التأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها سواء صحفيا أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة الإعلامية إيناس جوهر في تحسن وندعو الله لها بتمام الشفاء.
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