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الأوقاف:” مفهوم العرض والشرف” موضوع خطبة الجمعة المقبلة

10:06 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
الأوقاف:” مفهوم العرض والشرف” موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو ( مفهوم العرض والشرف).

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها الكاملة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة صلاة الجمعة

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