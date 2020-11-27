مدرسة بالأزهر أفضل معلمة تربية رياضية في الوطن العربي
كتب- محمود مصطفى:
فازت ياسمين هاشم أحمد، معلمة التربية الرياضية بمنطقة أسوان الأزهرية، بالمركز الأول فى مسابقة أفضل معلمة تربية رياضية على مستوى الوطن العربي، ضمن فعاليات مؤتمر رياضة المرأة العربية في نسخته الثانية، المقام بفندق توليب بالمركز الأولمبي بالقاهرة.
وشهدت المسابقة مشاركة منافسين من 11 دولة عربية شملت مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، فلسطين، السودان، الأردن، ليبيا، اليمن، الجزائر، المغرب، وحصلت ابنة الأزهر الشريف على المركز الأول على جمهورية مصر العربية والوطن العربي، رغم كل الصعوبات والتحديات، وقلة الإمكانيات وبعد المسافات التي لاقتها خلال المسابقة.
حضر فعاليات المؤتمر العديد من الشخصيات العامة، وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والأمير طلال بن بدر بن سعود، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية من السعودية، والشيخة حياة خليفة، رئيس لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية من البحرين.
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