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من غرفة السيدات.. وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط تستمعان لخطبة الجمعة في مسجد النخيل (صور)

06:47 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
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كتب– أسامة علي:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومنال عوض محافظ دمياط، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد النخيل بالامتداد العمراني برأس البر.

وألقى جمعة خطبة الجمعة بعنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط‪.

واستمعت وزيرة الهجرة ومحافظ دمياط، إلى خطبة الجمعة من غرفة السيدات في المسجد.

وشهد الوزراء، افتتاح مسجدي الصفا والرحمة برأس البر وجميعها مساجد تم بناؤها بالجهود الذاتية، وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها، وتطوير مآذنها في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد.

وزيرة الهجرة محافظ دمياط خطبة الجمعة مسجد النخيل محمد مختار جمعة

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