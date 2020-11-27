"الأعلى للإعلام": نتمنى الشفاء العاجل للكاتب مكرم محمد أحمد

(مصراوي):

تقدم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، بتمنياتهم بالشفاء للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق.

وتمنى جبر في بيان له، اليوم الجمعة، أن يعود الكاتب الكبير لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، واصفًا أياه بـ"فارس الصحافة" النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة.