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وزير الإسكان: طرح 81 وحدة بمباني المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان

10:34 ص الجمعة 27 نوفمبر 2020
وزير الإسكان: طرح 81 وحدة بمباني المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب-محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم طرح 81 وحدة صناعية بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب ، ج) بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بأنشطة مختلفة بمساحة حوالي (702م2) للوحدة، على أن يتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.

وأضاف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، أن الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة عبارة عن صناعات (هندسية – كيماوية – بلاستيكية – نسيجية – غذائية - خشبية)، مشيراً إلى أن كراسات الشروط يتم سحبها من مقر الجهاز بالكيلو 54 طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي، وتقديم المستندات خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1/12/2020، وحتى الثلاثاء 15/12/2020، وموعد إجراء القرعة العلنية 29/12/2020، بمقر الجهاز.

عاصم الجزار مدينة العاشر الوحدات السكنية

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