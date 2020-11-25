أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الري: حجم الأمطار هذا العام أكثر من السنوات الماضية

10:48 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الري: حجم الأمطار هذا العام أكثر من السنوات الماضية

جانب من موجة الأمطار اليوم على القاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم إصدار خرائط تنبئ بوجود أمطار شديدة.

وأضافت سيد، خلال تصريحات لها، الأربعاء، أنه بنهاية اليوم تنتهي الأمطار الغزيرة وترتكز غدا على جزء من السواحل والإسكندرية، ولكن على جنوب الدلتا والقاهرة تقل فرص الأمطار.

وتابعت: الأمطار التي سقطت على القاهرة كانت مدتها قليلة، موضحة أن هذا العام حجم الأمطار أكثر من السنوات الماضية.

وأكدت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن التغيرات المناخية أصبحت واضحة للجميع، مضيفة أنه منذ 2015 بدأت تغيرات مناخية وبدأت الأمطار تتسبب في مشكلات كثيرة بالمدن.​

سقوط الأمطار وزارة الموارد المائية والري الطقس

الخبر التالى:

تحت شعار "نتشارك علشان بكرة".. قوافل "تحيا مصر" تصل لأقصى الحدود

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 113742

    عدد المصابين

  • 102103

    عدد المتعافين

  • 6573

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 58928190

    عدد المصابين

  • 40723134

    عدد المتعافين

  • 1392567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا