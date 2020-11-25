الري: حجم الأمطار هذا العام أكثر من السنوات الماضية

جانب من موجة الأمطار اليوم على القاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم إصدار خرائط تنبئ بوجود أمطار شديدة.

وأضافت سيد، خلال تصريحات لها، الأربعاء، أنه بنهاية اليوم تنتهي الأمطار الغزيرة وترتكز غدا على جزء من السواحل والإسكندرية، ولكن على جنوب الدلتا والقاهرة تقل فرص الأمطار.

وتابعت: الأمطار التي سقطت على القاهرة كانت مدتها قليلة، موضحة أن هذا العام حجم الأمطار أكثر من السنوات الماضية.

وأكدت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن التغيرات المناخية أصبحت واضحة للجميع، مضيفة أنه منذ 2015 بدأت تغيرات مناخية وبدأت الأمطار تتسبب في مشكلات كثيرة بالمدن.​