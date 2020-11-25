"الأوقاف" تنظم غدا ندوة للرأي بعنوان "الحفاظ على المساجد في ظل أحداث كورونا"

كتب- محمود مصطفى:

تنظم وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الهيئة الوطنيـة للإعلام، وصحيفة (عقيدتي)، غدا الخميس، ندوة للرأي بعنوان "الحفاظ على المساجد في ظل أحداث كورونا.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الندوة تأتي في إطار ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري وصحيفة (عقيدتي)، وأشار إلى أن قناة النيل الثقافية ستنقل الندوة على الهواء مباشرة.

يشارك في الندوة كل من الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام الإرشاد الديني.

وفي سياق متصل، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إصدار عدد من المنشورات التوعوية في شكل مطويات موجزة وميسرة للشباب والنشء.

وقالت الوزارة إنه في إطار اهتمامها البالغ بقضايا المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس، خصصت الوزارة إصدارها الأول من هذه المطويات للحديث عن المواطنة تحت عنوان "نتعايش باحترام"، وذلك في إطار المبادرة الوطنية وزير الأوقاف تحت عنوان: "نتعايش باحترام متبادل".​