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​​​وزيرة الثقافة: إطلاق مشروعات ومبادرات ضمن "الاستراتيجية الثقافية الكبرى" للدولة

01:44 ص الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
​​​وزيرة الثقافة: إطلاق مشروعات ومبادرات ضمن "الاستراتيجية الثقافية الكبرى" للدولة

وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم

قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الاثنين، إن الوزارة ستطلق العديد من المشروعات والمبادرات ضمن الاستراتيجية الثقافية الكبرى التي تعمل عليها الدولة لعام 2021، في غضون الأيام القادمة وتتضمن أنشطة ثقافية وفنية غير مسبوقة تتماشى مع مختلف الظروف في ظل جائحة كورونا.

وخلال لقائها بالكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعربت عبدالدايم عن ترحيبها بمشاركة المجلس في الترويج الإعلامي للاستراتيجية، مؤكدة أهمية دوره في الترويج للمشروعات الثقافية التي تمثلها الدولة والتي تهدف إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشار جبر إلى أهمية المبادرات التي ستعلن عنها الوزارة ، وقال إن برامج الوزارة ستسهم إلى حد كبير في ترسيخ الوعي خصوصاً بين فئات الشباب والمساهمة في التوسع لإكتشاف المبدعين والنابغين، وإحياء الإبداع في مختلف المجالات الفنية والثقافية، ودعم روح الإنتماء التي جسدتها مختلف الفنون.

الاستراتيجية الثقافية الكبرى وزارة الثقافة إيناس عبدالدايم جائحة كورونا

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