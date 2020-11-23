وزير الشباب يبحث مع رئيس مؤسسة البحث العلمي التعاون المشترك

(مصراوي):



التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أمس الأحد بديوان الوزارة، نجلاء الشامسي رئيس مؤسسة البحث العلمي والأمين العام للمشروع الوطني للقراءة والوفد المرافق لها؛ لبحث التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وتضمن اللقاء عرض استراتيجية المشروع الوطني للقراءة (مصر بألوان المعرفة) ورسالته وأبعاده الأربعة المتمثلة في التنافسي المعرفي، الخاص بطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية، والبعد الثاني المدونة الماسية، الخاص بطلبة الجامعات، والبعد الثالث المعلم المثقف، الخاص بالمعلمين، والبعد الرابع المؤسسة التنويرية، الخاص بالمؤسسات التربوية والمجتمعية والإعلامية؛ لتنمية الوعي بأهمية القراءة من خلال منافسات مخصصة يحصل الفائزون بها على جوائز قيمة.

رحب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع القائمين على المشروع الوطني للقراءة، مؤكدًا أهمية التنسيق حول وضع خطة تفصيلية متكاملة تتضمن بنود التعاون من أجل تعميق الشراكة خلال الفترة المقبلة؛ للتحفيز على الاطلاع والمعرفة بين أوساط النشء والشباب.

وقالت نجلاء الشامسي: "المشروع الوطني للقراءة يعزز من الحس الوطني للمشاركين، ويدعم القيم الوطنية، ويثرى من البيئة الثقافية داخل المدارس والمعاهد والجامعات".

وعرض القائمون على المشروع عددًا من أطر التعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال تنفيذ أنشطة المشروع داخل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، والماراثونات الرياضية، وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة للشباب على مراحل المشروع.​