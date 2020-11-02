بالصور.. جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا قادمًا من إيطاليا بحوزته قطع أثرية

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الإثنين، إنها ضبطت محاولة تهريب عدد من القطع الأثرية ترجع إلى العصر العثماني بالمخالفة لقانون حماية الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة.

اشتبه تامر عادل، رئيس قسم الجمارك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، في راكب أجنبي الجنسية من أصل عربي، معه 4 حقائب، وبتفتيشها يدويًّا عثر على عدد من القطع الأثرية التي ترجع إلى العصر العثماني؛ عبارة عن مقلمة مثبت بها محبرة على شكل مستطيل، وعليها زخارف نباتية بارزة، وكذلك عملتَين؛ الأولى باسم السلطان عبد الحميد، والثانية باسم السلطان عبد العزيز.

تم عرض المضبوطات مسؤولي الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 2، والذين أكدوا أنها خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وأمر زكريا حسب الله، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي الذي أحاله والمضبوطات إلى النيابة.​