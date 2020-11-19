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مصراوي ينشر قرار الأزهر لوضع القواعد والسياسات العامة للفتوى

09:44 م الخميس 19 نوفمبر 2020
مصراوي ينشر قرار الأزهر لوضع القواعد والسياسات العامة للفتوى

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، تشكيل هيئة استشارية لوضع السياسات العامة للفتوى وقواعد ضبطتها، وتضم في عضويتها كلا من:

1ـ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء.

2 ـ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر.

3 ـ الدكتور محمد ابو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر.

4 ـ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق.

5 ـ الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

6 ـ الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.

7 ـ الدكتور حمدي صبح عضو هيئة كبار العلماء.

ونص قرار الأزهر الشريف، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن تخضع جميع جهات الفتوى بالأزهر " مركز الأزهر للفتوى ـ اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر ـ اللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات" لإشراف هيئة كبار العلماء.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الهيئة ستعمل على ضبط الفتوى الصادرة من الجهات التابعة للأزهر وهي " مركز الأزهر للفتوى، لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر ـ اللجان الفرعية للفتوى بالمحافظات"، لخروج الفتوى وفق المنهج الوسطي الأزهري الصادر عن الأزهر، وألا يوجد نوع من التعدد للفتوى أو التعارض أو التكرار.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن الهيئة ستعقد الأول لها منتصف الأسبوع المقبل، لوضع آلية العمل الخاص بها، وتحديد مهامها وكيفية التعامل مع الفتوى التي تصدر من جهات الفتوى بالأزهر الشريف.

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الأزهر الشريف السياسات العامة للفتوى مجمع البحوث الإسلامية

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