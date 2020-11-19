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وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان المبنى الإداري لمحطة بحوث سيوة

04:44 م الخميس 19 نوفمبر 2020
وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان المبنى الإداري لمحطة بحوث سيوة

وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان المبنى الإداري ل

كتب- أحمد مسعد:

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، المبنى الإدارى لمحطة بحوث سيوة (تجزرتي)، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء.

وقال "زغلول"، إن محطة بحوث سيوة مساحتها ٧٢ فدان تشمل مزرعتين هما تجزرتى ٤٢ فدان مزرعة خمسة ٣٠ فدان، مشيراً إلي أن بعض الوحدات التصنيعية، وهي وحدة عصر الزيتون، ووحدة الكمبوست، وحدة جرش نواه البلح.

ولفت القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أن المحطة مكونة من وحدة قطاع الإنتاج الحيواني، وتشمل الدواجن والماعز كما تشمل المحطة على صوبة زراعية لإنتاج الخضار على النظام الاسباني بمساحة نصف فدان.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة الأنشطة المختلفة للمحطة ويأتي ذلك في إطار تفقده وافتتاح بعض المشروعات الزراعية بمدينة سيوة خلال زيارته لمحافظة مطروح والتي تستمر لمدة يومين ويرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء واللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركة الريف المصري.​

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السيد القصير وزير الزراعة محطة بحوث سيوة

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