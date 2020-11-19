البحوث الفلكية: هزة أرضية شرق القاهرة بقوة 3.0 درجة

كتب- يوسف عفيفي:



سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح يوم الخميس، هزة أرضية شرق القاهرة وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية.



وأوضح المعهد في بيان اليوم، أن الهزة الأرضية جاءت في تمام الساعة 33 .11 صباحاً بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.91 شمالا، وخط الطول 31.84شرقا.



وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة