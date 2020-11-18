اليوم.. وزيرا الكهرباء والإسكان يشهدان احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي بتنزانيا

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري، يُنفذه تحالف شركتَي "المقاولون العرب" و"السويدى إلكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.

يأتي ذلك في إطار احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجي، اليوم الأربعاء، لتنفيذ الأعمال بجسم السد الرئيسي، بمشروع إنشاء سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، في حضور رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليوا، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويرافق الوزيرَين نائب وزير الخارجية، والسفير المصري بتنزانيا، وعدد من قيادات الوزارتَين، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولو التحالف المصري المنفذ للمشروع، بشركتَي "المقاولون العرب" و"السويدي إلكتريك"، ومسؤولو عدد من البنوك المصرية.

وبدأ الوزيران اليوم بالانتقال إلى موقع الاحتفال؛ حيث تم شرح الموقف التنفيذي للأعمال من مسؤولي التحالف المصري المنفذ للمشروع.

وأشار الجزار إلى أنه تم توقيع العقد في ديسمبر ٢٠١٨، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا؛ بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات/ ساعة سنويًّا، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة؛ بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من كبرى الغابات في قارة إفريقيا والعالم.