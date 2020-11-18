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لحاجزي الإعلان الـ13.. كيف تتظلم على نتيجة فرز الأوراق؟ (التقديم أونلاين)

04:30 ص الأربعاء 18 نوفمبر 2020
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كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن فتح باب التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر غير المنطبق عليهم الشروط، طبقًا لنتائج الفرز في ستة عشر مدينة يوجد بها أولوية.

ينشر مصراوي تفاصيل تقديم تظلم، والذي جاء على النحو التالي:

طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى كان في مايو الماضي، بـ10 محافظات (الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - مطروح).

وقبل تقديم التظلم يمكن معرفة نتيجة الفرز من خلال الرابط التالي: https://cservices.shmff.gov.eg/complaints
أما تقديم طلب تظلم فهو مستمر حتى يوم الإثنين ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠، حيث يُسمح للسادة العملاء باستيفاء أو استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز (في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم)، على أن يتم تقديم طلب التظلم عن طريق الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg/complaints

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه لن يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب تجاوز السن وتجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وذلك وفقاً لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقاً.

وبلغ سعر الشقة الـ90 مترًا 184 ألف جنيه، بمحافظتي (البحر الأحمر - مطروح)، و197 ألف جنيه بباقي المحافظات.​

صندوق الإسكان الاجتماعي المدن الجديدة وحدات سكنية

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