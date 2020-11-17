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أبو العينين: مصر قادرة على زي​ادة استثماراتها.. والسيسي يدعم القطاع الخاص

10:14 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
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ترأس النائب محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماع شعبة المستثمرين اليوم الثلاثاء، لتقييم المناخ الاستثماري في مصر، وبحث ومناقشة مطالب المستثمرين، وإعداد تصور عام لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لعرضه على الحكومة المصرية.

ورحب أبو العينين بالتشكيل الجديد لشعبة المستثمرين، وكذلك المقترحات المثمرة المُقدمة من رؤساء اللجان وأعضاء الشعبة لتحسين الاستثمار في كافة المجالات وتنويع مصادر الانتاج لخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وقال خلال كلمته، إن الرئيس السيسي يدعم القطاع الخاص في مصر بشكل قوي، ويعرف أنه قطاع شريف يقوم بعمل جليل يخدم خطط الاصلاح الاقتصادي وعجلة التنمية الوطنية.

وأشاد بدور الدولة المصرية بالاستجابة لمطالب المستثمرين السابقة ودعم قانون الاستثمار ومبادرات البنك المركزي.

وأكد أبو العينين أن مثلث الاقتصاد الذهبي يعتمد على الاستثمار والانتاج والتصدير، وأنها تمثل القيمة المضافة للاقتصاد المصري بضخ عملة صعبة وتشغيل العمالة وجلب الضرائب.

وشدد أبو العينين على قدرة مصر لزيادة استثماراتها بدعم القيادة السياسية وتذليل العقبات، حيث تجلى ذلك في انشاء ٢٢ مدينة صناعية متكاملة خلال الفترة السابقة.

وقال إن الدولة يجب عليها أن تلعب دور المُسوق، أمام المستثمرين من خلال مؤتمر عالمي تستهدف فيه نشاط محدد بعدد مشروعات كبير وبمحفظة موحدة بشكل يضمن ربح المستثمر واستفادة الدولة.

النائب محمد أبو العينين شعبة المستثمرين الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص

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