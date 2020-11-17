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أمل رمزي: لائحة الشيوخ انتهت بالتوافق.. والمجلس سيكون له إسهامات تشريعية

07:35 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أمل رمزي: لائحة الشيوخ انتهت بالتوافق.. والمجلس سيكون له إسهامات تشريعية

النائبة أمل رمزي

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، إن اللجنة انتهت من جميع المواد بالتوافق بين جميع أعضاء اللجنة وجميعها متفقة مع الدستور والقانون لتنظيم اختصاصات وعمل مجلس الشيوخ.

وأضافت "رمزي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ سيثري العمل البرلماني والحياة السياسي، وستكون له إسهامات تشريعية في العديد من القضايا والتشريعات التي تهم الوطن والمواطن، طبقا للطريق الدستوري بما يحال إليه من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، خاصةً أنه يضم كوكبة من عدد من الكفاءات والقامات السياسية.

وتابعت أن اللجنة ستعرض تقريرها النهائي علي الجلسة العامة القادمة لمجلس الشيوخ للتصويت عليها، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لإصدارها بقانون.

وأكدت أن المواد الخلافية تمت مناقشتها باستفاضة والتوافق عليها بإجماع الآراء، وتم الانتهاء منها بأسلوب ديمقراطي.

ولفتت رمزي إلى أن اللائحة حوت عددًا من الأبواب والمواد خاصة بالاختصاصات والشعبة البرلمانية واختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة نوعية، باختصاصات ومهام معينة تنظم عملها وسيكون لها دور كبير في إعداد مهام ودور مجلس الشيوخ.

أمل رمزي مجلس الشيوخ مجلس النواب

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