نقيب المحامين: "المالية" وجهت الضرائب بالالتزام بالبروتوكول الموقع معنا

أكد نقيب المحامين رجائي عطية، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط وجه بإرسال بعض مأموريات ضرائب القيمة المضافة للمحامين عقب صدور قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، والعمل به اعتبارا من 20/10/2020، والذي بموجبه أصبحت مهلة إقرار الضريبة المضافة حتى نهاية الشهر التالي لانتهاء فترة الضريبة.

وكشف نقيب المحامين، خلال فيديو بث عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية تواصل معه هاتفيا، وأبلغه بأن البروتوكول الموقع مع النقابة كما هو، وأنه بصدد إصدار تعليمات لكافة مأموريات الضرائب بالالتزام به.

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