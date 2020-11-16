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نقيب المحامين يبحث مع قيادات نقابة الأطباء قرار محافظ بورسعيد بشأن المكاتب والعيادات

01:09 م الإثنين 16 نوفمبر 2020
نقيب المحامين يبحث مع قيادات نقابة الأطباء قرار محافظ بورسعيد بشأن المكاتب والعيادات

رجائي عطية

كتب- مصراوي:

استقبل رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الاثنين، الدكتور أسامة عبدالحي أمين عام نقابة الأطباء، والدكتورة نجوى الشافعي وكيل نقابة الأطباء وعضو مجلس الشيوخ، وبحثا أوجه التعاون بين النقابتين العريقتين.

وتناول اللقاء القرار الصادر من محافظ بورسعيد بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري.

ونصح نقيب المحامين، بالطعن على القرار الصادر أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبدالنعيم بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا.

رجائي عطية نقيب المحامين نقابة الأطباء

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