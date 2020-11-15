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الأوقاف تسلم المئات من مجموعات سلسلة (رؤية) للإذاعة المصرية ومديريات التعليم

07:13 م الأحد 15 نوفمبر 2020
الأوقاف تسلم المئات من مجموعات سلسلة (رؤية) للإذاعة المصرية ومديريات التعليم

وزارة الأوقاف

(مصراوي):

أهدت وزارة الأوقاف المئات من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير للإذاعة المصرية ومديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

وقالت وزارة الأوقاف -في تصريح اليوم الأحد- إنه في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والإذاعة المصرية سلمت الوزارة ، رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار ، (15) مجموعة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة ، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا , وذلك لتوزيعها على الإذاعات الإقليمية.

كما أهدت وزارة الأوقاف مئات من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير لكل من مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وأسوان، ودمياط، والإسكندرية، وأسيوط بواقع (37) مجموعة من مجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير ـ من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، تشتمل كل مجموعة على عشرين كتابًا، ليتم توجيهها إلى موجه عام المكتبات لتوزيعها بنسبة (7) مجموعات لمكتبات المدارس الابتدائية، و(14) مجموعة لمكتبات المدارس الإعدادية، و(8) مجموعات لمكتبات المدارس الثانوية ، و(8) مجموعات لمكتبات المدارس الثانوية الفنية.

وقال البيان إن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أشاد بتجربة الوزارتين تحت رعاية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في التعاون لمكافحة الفكر المتطرف ، معربا عن أمله في أن يكون لها أثرها الطيب في عقول الطلاب والمعلمين.​

وزارة الأوقاف مديريات التربية والتعليم الإذاعة المصرية الهيئة المصرية العامة للكتاب

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