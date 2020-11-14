غزيرة اليوم وغدا.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الخميس
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كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة لمدة 5 أيام بداية من السبت 14 نوفمبر 2020 وحتى الثلاثاء الخميس المقبل.
وجاءت الأماكن وفقاً لهيئة الأرصاد على النحو التالي:
السبت
أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح سيدي براني - السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش).
أمطار متوسطة : على مناطق من (دمياط - كفرالشيخ - البحيرة) .
أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة السويس - الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).
الأحد
أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - سيدي براني – السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط – العريش - كفرالشيخ – البحيرة).
أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة (بورسعيد - السويس – الإسماعيلية – الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية) ومناطق من وسط سيناء.
يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.
الاثنين
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بورسعيد - رشيد - كفرالشيخ - البحيرة).
الثلاثاء
أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بورسعيد - رشيد - كفرالشيخ - البحيرة).
الأربعاء
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح – السلوم – بورسعيد – العريش).
الخميس
أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).
وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.
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