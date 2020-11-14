غزيرة اليوم وغدا.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الخميس

ننشر الصور الأولى لأضخم كشف أثري في سقارة

بأيادٍ مصرية خالصة.. وزيري يعلن أضخم كشف أثري بسقارة في 2020

300 تابوت.. وزير السياحة والآثار يعلن عن الكشف الأثري الجديد بسقارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة لمدة 5 أيام بداية من السبت 14 نوفمبر 2020 وحتى الثلاثاء الخميس المقبل.

وجاءت الأماكن وفقاً لهيئة الأرصاد على النحو التالي:

السبت

أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح سيدي براني - السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش).

أمطار متوسطة : على مناطق من (دمياط - كفرالشيخ - البحيرة) .

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة السويس - الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

الأحد

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - سيدي براني – السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط – العريش - كفرالشيخ – البحيرة).

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة (بورسعيد - السويس – الإسماعيلية – الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية) ومناطق من وسط سيناء.

يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.

الاثنين

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بورسعيد - رشيد - كفرالشيخ - البحيرة).

الثلاثاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بورسعيد - رشيد - كفرالشيخ - البحيرة).

الأربعاء

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح – السلوم – بورسعيد – العريش).

الخميس

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.