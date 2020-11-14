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غزيرة اليوم وغدا.. الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار حتى الخميس

11:40 ص السبت 14 نوفمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة لمدة 5 أيام بداية من السبت 14 نوفمبر 2020 وحتى الثلاثاء الخميس المقبل.

وجاءت الأماكن وفقاً لهيئة الأرصاد على النحو التالي:

السبت

أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح سيدي براني - السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش).

أمطار متوسطة : على مناطق من (دمياط - كفرالشيخ - البحيرة) .

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة السويس - الإسماعيلية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

الأحد

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (الإسكندرية - سيدي عبدالرحمن - الضبعة - مطروح - سيدي براني – السلوم - رشيد - بلطيم - بورسعيد - دمياط – العريش - كفرالشيخ – البحيرة).

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة (بورسعيد - السويس – الإسماعيلية – الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية) ومناطق من وسط سيناء.

يصاحب ذلك نشاط رياح وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.

الاثنين

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بورسعيد - رشيد - كفرالشيخ - البحيرة).

الثلاثاء

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري (العريش - بورسعيد - رشيد - كفرالشيخ - البحيرة).

الأربعاء

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح – السلوم – بورسعيد – العريش).

الخميس

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم).

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار الطقس درجة الحرارة

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