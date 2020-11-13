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في 48 ساعة.. مصر للطيران تسيّر 110 رحلات دولية تقل 10 آلاف راكب

09:10 م الجمعة 13 نوفمبر 2020
في 48 ساعة.. مصر للطيران تسيّر 110 رحلات دولية تقل 10 آلاف راكب

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران خلال 48 ساعة، رحلاتها إلى 110 وجهات دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 10600 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر في شركة مصر للطيران، إن الشركة تسيّر رحلاتها اليوم الجمعة بمعدل 54 رحلة إلى كل من (بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، أسطنبول، كوبنهاجن، امستردام، دبي، روما، نيويورك، أثينا، جوبا، فرانكفورت، بودابست، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، القصيم، نيروبي، عنتيبي، إربيل)، و8 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و4 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5300 راكب.

شركة مصر للطيران فيروس كورونا الرحلات الجوية

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