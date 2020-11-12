ضمن صفقة الـ 1300.. وصول 17 عربة سكة حديد إلى ميناء الإسكندرية

كتب- مصراوي:



أعلن كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الخميس، استقبال ميناء الإسكندرية دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، بإجمالي 17 عربة.



وذكر بيان أصدرته وزارة النقل أن إجمالي ما وصل حتى الآن من العربات بلغ 138 عربة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب في الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر الموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة (ترانسماش) الممثلة للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو.



وأكد وزير النقل، أن العربات الـ 17 هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وأن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة بواقع 500 عربة درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، فضلاً عن 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.



وأشار إلى أنه من المخطط وصول دفعات أخرى من العربات الجديدة خلال الشهر الجاري وفقاً لمعدل التوريد المتفق عليه مع الشركة المصنعة، لافتاً إلى أنه يتم تركيب العربات الجديدة فور وصولها مع الجرارات الجديدة ليتوالى تشغيل قطارات جديدة على خطوط السكك الحديدية، وذلك في إطار خطة التشغيل الشاملة التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.



وأضاف أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، خاصة أن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية لهيئة السكة الحديد الجارى تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش.



وأكد أن جميع هذه الإجراءات والمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت فى زيادة معدلات السلامة والأمان فى تشغيل القطارات وتحسن مستوى الخدمة.