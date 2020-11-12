رئيس"القابضة للمياه": الاستعلام وسداد الفواتير بـ 11 شركة عبر الموقع الإلكتروني

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تفعيل خدمة الاستعلام والسداد الإلكتروني لفواتير المياه على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة اضغط هنا، وذلك لعدد 11 شركة تابعة لها

وتشمل الشركات: (القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – كفرالشيخ – سوهاج – الإسكندرية - البحر الأحمر – مطروح – سيناء - بني سويف)، كمرحلة أولى يتبعها استكمال باقي الشركات في وقت قريب.

وقال المهندس أحمد بركات، مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالشركة، إن الدولة شهدت خلال الفترة الماضية طفرة في تطبيق آليات التحول الرقمي لتقديم خدمات إلكترونية للجمهور بمختلف القطاعات، مضيفاً أن الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية عددا من القنوات والتطبيقات الإلكترونية لخدمة عملائها وهي، تطبيق المحمول "HCWW-125"، والذي يتيح للعملاء العديد من الخدمات وعلى رأسها الاستعلام ودفع الفواتير الخاصة بهم، وأيضا تقديم شكاواهم ومقترحاتهم ومتابعة ما يتم عليها من إجراءات وغيرها من الخدمات، وتطبيق المحمول "قراءتي"، والذي يتيح للعميل إدخال قراءة العداد الخاص به شهرياً بنفسه حفاظا على دقة حساب استهلاكه، وتفعيل كل قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة القابضة وعلى رأسها الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك اضغط هنا، والتي تعتبر بوابة للتواصل بين الشركة وعملائها.

وأشار إلى أنه جارٍ الإعداد لتفعيل قنوات وخدمات إلكترونية أخرى، سيتم الإعلان عنها قريبا وتوفيرها لخدمة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.