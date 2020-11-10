بعد قليل.. قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز القاهرة الجديدة، قطع مياه الشرب على بعض المناطق بالمدينة؛ نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بأعمال صيانة بالمأخذ الرئيسي بالمعادي.

وأضاف الجهاز أن قطع الخدمة من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة العاشرة من صباح غدا الأربعاء.

وأوضح الجهاز أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها تشمل، ( المستثمرين الجنوبية- العائلي- المنطقة الصناعية- جاردينيا- لاروا- الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية- النرجس كاملة- اللوتس- الأيقونة- اسكان الجامعة الأمريكية- الرحاب 2- مدينتى- التمر حنة- الاندلس- دار مصر الأندلس، والقرنفل- أرض الجمعيات- القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة).