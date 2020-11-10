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الأزهر ينعى الدبلوماسي صائب عريقات: قضى عمره في خدمة القضية الفلسطينية

02:39 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
الأزهر ينعى الدبلوماسي صائب عريقات: قضى عمره في خدمة القضية الفلسطينية

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ببالغ الحزن ومزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الدبلوماسي الفلسطيني المناضل الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد الأزهر الشريف في بيان لها، الثلاثاء، أن الفقيد الراحل قضى عمره في النضال الدبلوماسي لخدمة القضية الفلسطينية، والدفاع عنها في المحافل الدولية، ومناهضة الاحتلال الصهيوني، والعمل على استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة من خلال مسيرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه إلى أسرة الفقيد والعالم العربي ودولة فلسطين الشقيقة وشعبها المناضل في وفاة الدكتور عريقات، داعيًا المولى -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته. و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

أحمد الطيب الأزهر الشريف القضية الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية

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