وزيرة الصحة: تعديل بروتوكول علاج كورونا.. وإدخال أدوية جديدة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن بعض الدول بدأت استخدام لقاحات فيروس كورونا تحت بند الاستخدام الطارئ، لكننا سننتظر اللقاحات الموافق عليها من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال حضورها المؤتمر العلمي عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن هناك 11 لقاحا مضادا لفيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، ومصر شاركت في تجربة لقاحين، ونستعد لتصنيع لقاح ثالث.

وأشارت إلى أن مصر عدلت بروتوكولاتها العلاجية للمرة الرابعة، وتم إدخال أحدث أنواع مضادات الفيروسات .