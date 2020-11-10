أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزيرة الصحة: تعديل بروتوكول علاج كورونا.. وإدخال أدوية جديدة

12:02 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
وزيرة الصحة: تعديل بروتوكول علاج كورونا.. وإدخال أدوية جديدة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن بعض الدول بدأت استخدام لقاحات فيروس كورونا تحت بند الاستخدام الطارئ، لكننا سننتظر اللقاحات الموافق عليها من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال حضورها المؤتمر العلمي عن دور المعامل المركزية ضمن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن هناك 11 لقاحا مضادا لفيروس كورونا في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية، ومصر شاركت في تجربة لقاحين، ونستعد لتصنيع لقاح ثالث.

وأشارت إلى أن مصر عدلت بروتوكولاتها العلاجية للمرة الرابعة، وتم إدخال أحدث أنواع مضادات الفيروسات .

هالة زايد وزيرة الصحة أدوية علاج كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

أمطار وشبورة مائية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 109422

    عدد المصابين

  • 100439

    عدد المتعافين

  • 6380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50885598

    عدد المصابين

  • 35870964

    عدد المتعافين

  • 1264161

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: تعديل بروتوكول علاج كورونا.. وإدخال أدوية جديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا