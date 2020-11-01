"محلية النواب": 44 مليار جنيه تكلفة تطوير 1100 سوق عشوائية في مصر

مصراوي

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه ناقش تقرير اللجنة وتوصياتها الصادرة بشأن الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية.

ولفت السجيني إلى أنه تبين للجنة أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية في مصر يبلغ نحو 1100 سوق، بناءً على ما تم عرضه من ممثلي الحكومة خلال اجتماعات سابقة للجنة، مشيرًا إلى أن تكلفة تطويرها تبلغ نحو 44 مليار جنيه.

وأوضح السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، ، أنه تبين للجنة تعدد الولايات على الأراضي المستخدمة لتطوير الأسواق، وعدم وجود رؤية ومعلومات واضحة للتطوير، فضلًا عن تعدد جهات التفتيش والرقابة.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة عليا من وزارات التنمية المحلية، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتمرين والتجارة الداخلية، تكون منوطة بإدارة الملف بالكامل، وضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بالاشتراك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة في إعداد دورات تدريبية لتعريف القيادات المحلية بكيفية إعداد حصر شامل للأسواق بنوعيها (رسمية- عشوائية) بنطاق الوحدات المحلية من أدنى إلى أعلى بدءًا من القرية والحي مرورًا بالمدينة والمركز، وصولًا إلى عواصم المحافظات، بالإضافة إلى توجيه المحافظين بإصدار كتب دورية لكل رؤساء الوحدات المحلية للقيام بحصر الأسواق، وإعداد مذكرة برؤية الوحدة المحلية للتعامل مع كل سوق على حدة، إما باستمراره كما هو أو بتطويره حال كونه رسميًّا، وإما بتقنينه وإدخاله في المنظومة الرسمية أو إزالته واستبداله حال كونها عشوائية، مقرونة بها الأراضي المطلوبة من الجهات صاحبة الولاية، وذلك للعرض على اللجنة العليا لاتخاذ ما يلزم.