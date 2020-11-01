القوى العاملة: تحصيل 111 مليون جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان بالأردن، في تحصيل 111 مليون جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك عقب تسوية المكتب، عددا من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن معاشات الضمان بلغت 7 ملايين و 97 ألفا و 191 دولاراً، منها 5 ملايين و 851 ألف و736 تحويلات مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا، والباقي مليون و245 ألفاً و455 دولاراً مستحقات تسوية الشكاوى العمالي، أي ما يوازي 111 مليون و71 ألفاً و38 جنيها مصريا تقريبا.

وكان الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال الشهور الثلاث يوليو – سبتمبر 2020 عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالي 111 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها.

وأوضح الملحق العمالي بعمان، أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 39 شكوى، تم تسوية 11 شكاوى منها وديا، و28 شكوى تم تحويلها للقضاء ووزارة العمل ، فضلا عن القيام بنحو 3257 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تم زيارة 59 جهة حكومية، و7 زيارات لأصحاب الأعمال، وعقد 11 لقاءً مع التجمعات العمالية، والرد على 3180 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.