أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

عمومية "مهندسي القاهرة" تجدد الثقة في رئيس النقابة الفرعية ومجلسها

01:13 ص الإثنين 05 أكتوبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

نفت نقابة مهندسي القاهرة، ما تردد عن عقد جمعية عمومية غير عادية من بعض المهندسين بنقابة القاهرة، والتي سبق وتم عرضها على المجلس الأعلى للنقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/2020، وقرر فيها المجلس الأعلى رفض الدعوة وانعقادها وذلك لعدم وجود مبرر للانعقاد.

واستقبلت نقابة مهندسي القاهرة أمس السبت، عددا من المهندسين الذين حضروا لمقر النقابة، وهم حوالي 64 مهندسًا، بناء على الإعلان عن الدعوة، وتم اطلاعهم على الأحداث وما هو منسوب للنقابة، بصورة تتسم بالشفافية والنزاهة وذلك لتحقيق الصالح العام للنقابة.

وأكد المهندسين المتواجدين بنقابة القاهرة على الذهاب إلى النقابة العامة لإبداء رأيهم بعد علمهم بالحقائق، ورغبة منهم في تأكيد صحة ما قام به مجلس القاهرة من إجراءات أقرها المجلس الأعلى، وجددوا الثقة في مجلس نقابة القاهرة لحرصه على الصالح العام للمهندسين.

ودعت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة بالحفاظ على مقدرات النقابة وعدم الانصياع لأي دعوات مغرضة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

نقابة المهندسين الجمعية العمومية المجلس الأعلى للنقابة

الخبر التالى:

وكيل الأزهر وأمين "البحوث الإسلامية" يتفقدان الاختبارات التحريرية للابتعاث

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103683

    عدد المصابين

  • 97355

    عدد المتعافين

  • 5981

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 35340132

    عدد المصابين

  • 35340132

    عدد المتعافين

  • 1040948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"انخفاض جديد".. الصحة تعلن بيان حالات كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا