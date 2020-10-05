عمومية "مهندسي القاهرة" تجدد الثقة في رئيس النقابة الفرعية ومجلسها

كتب- محمد عبدالناصر:

نفت نقابة مهندسي القاهرة، ما تردد عن عقد جمعية عمومية غير عادية من بعض المهندسين بنقابة القاهرة، والتي سبق وتم عرضها على المجلس الأعلى للنقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/8/2020، وقرر فيها المجلس الأعلى رفض الدعوة وانعقادها وذلك لعدم وجود مبرر للانعقاد.

واستقبلت نقابة مهندسي القاهرة أمس السبت، عددا من المهندسين الذين حضروا لمقر النقابة، وهم حوالي 64 مهندسًا، بناء على الإعلان عن الدعوة، وتم اطلاعهم على الأحداث وما هو منسوب للنقابة، بصورة تتسم بالشفافية والنزاهة وذلك لتحقيق الصالح العام للنقابة.

وأكد المهندسين المتواجدين بنقابة القاهرة على الذهاب إلى النقابة العامة لإبداء رأيهم بعد علمهم بالحقائق، ورغبة منهم في تأكيد صحة ما قام به مجلس القاهرة من إجراءات أقرها المجلس الأعلى، وجددوا الثقة في مجلس نقابة القاهرة لحرصه على الصالح العام للمهندسين.

ودعت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي القاهرة بالحفاظ على مقدرات النقابة وعدم الانصياع لأي دعوات مغرضة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

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