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رئيس الإنجيلية في تهنئته بانتصار أكتوبر: ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية المصرية

10:22 م الأحد 04 أكتوبر 2020
رئيس الإنجيلية في تهنئته بانتصار أكتوبر: ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية المصرية

القس أندريه زكي

(مصراوي):

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر في برقية له اليوم.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يسعدني أن أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة العظيمة في حرب السادس أكتوبر، وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام الاستقرار والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما أرسل أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "انتصار السادس من أكتوبر هو ذكرى لإرادة وكرامة العسكرية الوطنية المصرية، والتي تعكس أصالة الشعب المصري العظيم، وشجاعة قواته المسلحة الباسلة".

وأعلنت الكنيسة الإنجيلية في وقت سابق، إصابة رئيس الطائفة القس أندريه زكي بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي.

نصر أكتوبر اندريه زكي

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