لمتابعة تطورات الربط الكهربائي.. وزير الكهرباء يلتقي سفير قبرص الجديد بالقاهرة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مرحبًا بسفير قبرص بالقاهرة بعد توليه منصبه الجديد، ومشيدًا بعمق العلاقات المصرية- القبرصية المتميزة، إن القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة تهتم وتدعم أواصر التعاون بين البلدَين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، هومر مفرومايتس، سفير قبرص بالقاهرة بعد توليه منصبه الجديد؛ لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأشار وزير الكهرباء إلى نجاح القطاع بالتعاون مع شركة "سيمنس" الألمانية، وشركائها المحليين؛ لتنفيذ ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14400 ميجاوات، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها القطاع ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات.

وأضاف شاكر أنه في الوقت نفسه يعمل القطاع على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء؛ لاستيعاب القدرات الكبيرة التي تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وفى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014، تنتهي خلال العام الحالي؛ حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشار وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي؛ حيث إن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، إذ ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

وأوضح شاكر أنه يتم حاليًّا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، كما تتم دراسة الربط الكهربائي جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية؛ للاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا.

وأكد وزير الكهرباء الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وأضاف شاكر أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين، فضلاً عن تحقيق مزايا للبلدين، أخذاً في الاعتبار التطورات الأخيرة في قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة، موجهًا بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص؛ ومنها إلى اليونان، ثم إلى باقي أوروبا، وبهذا ستكون مصر ناقلًا مهمًّا للطاقة بالنسبة إلى القارة الأوروبية.

وأشاد سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدَين، مؤكدًا ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأكد سفير قبرص بالقاهرة الاهتمام الذي توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين؛ لما لهذا المشروع من أهمية كبرى في تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

ويأتي هذا اللقاء تأكيداً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء ما نملكه من إمكانات فى هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص، في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.