كورونا في 24 ساعة| انخفاض الإصابات وتفاصيل حالة ترامب.. واكتشاف دواء يمنع الإصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عندما توجه للمركز الطبي العسكري، كان يشعر بإرهاق وتعب نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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