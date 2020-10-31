"القمر الأزرق" وأورانوس.. "البحوث الفلكية" يكشف تفاصيل ظاهرتين فلكيتين في سماء القاهرة الليلة

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد سماء القاهرة والعالم، ليلة السبت، ظاهرتين فلكيتين تسمى الأولى "القمر الأزرق"، والثانية "أورانوس في المقابلة مع الشمس".

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل ظاهرة القمر الأزرق، التي تتمثل في حدوث اكتمال القمر (طور البدر) في الشهر ذاته مرتين حيث اكتمل قمر شهر صفر 1442 هـ وأصبح بدرًا أول أكتوبر، وسيكتمل قمر شهر ربيع الأول 1442 هـ ويصبح بدرًا يوم 31 أكتوبر 2020.

وأضاف المعهد، أن القمر سيكون أزرق بالاسم فقط، فهو تعريف متفق عليه فقط لتمييزه عن البدر الأول، لذات الشهر

وكان آخر قمر أزرق في 31 مارس 2018.

وتابع المعهد: "هناك تعريف آخر للقمر الأزرق، يمكن أيضًا أن يكون هو الثالث من بين أربعة أقمار كاملة في موسم واحد، (حيث يكون الموسم بين الانقلاب الشمسي والاعتدال)".

وأوضح أن القمر الأزرق الموسمي القادم بعد قمر 31 أكتوبر 2020، هو قمر شهر المحرم 1443هـ والذي يوافق في 22 أغسطس 2021.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية السابق، أن الظاهرة الثانية تتمثل في أورانوس في المقابلة مع الشمس، حيث سيكون الكوكب الأزرق في أقرب وضع له بالنسبة الأرض، وسيضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، وسيكون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر من العام ويكون مرئيًا طوال الليل.

وأوضح تادرس لـ"مصراوي"، أن هذا التوقيت هو أفضل وقت لمشاهدة أورانوس وتصويره، علمًا بأنه يظهر كنقطة صغيرة زرقاء فقط نظرًا لبعده الشاسع عن الأرض، وهذا في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها.

وعن فوائد وأضرار الظاهرتين، قال تادرس إن الظاهرتين ليس لهما أية أضرار مطلقًا على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فهما ممتعتان في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك، والمهتمين برصد السماء لمتابعتهما وتصويرهما.

وشهد شهر أكتوبر الجاري، حوالي 15 ظاهرة فلكية، بدأت باكتمال بدر القمر وتنتهي الليلة بمقابلة الكوكب الأزرق مع الشمس.