السيسي: "30 ألف طالب مصري بيتعلموا في الخارج وده عبء على الأهالي"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يسعى لتخفيف العبء عن نحو 30 ألف أسرة مصرية يتعلم أبنائها في الخارج.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولة بشرم الشيخ، وعدد من المشروعات الأخرى، اليوم السبت: "دلوقتي فيه 30 ألف طالب مصري بيتعلموا في الخارج وده عبء على الأهالي مش عبء مالي.. بنحاول نعمل جامعات في مصر بمستويات عالمية".

وتابع الرئيس: "بفضل الله، الجامعات اللي بنعملها مش بنعمل خرسانات وإنشاءات فقط، ولكن بنعمل جامعة بمعايير عالمية تقدم تعليما متقدما يناسب حجم العمل القادم".