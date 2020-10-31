نعمل على تقليل الفجوة.. السيسي: نحتاج حاليا 100 جامعة ولدينا 72 فقط
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل مليون مواطن مصري بحاجة إلى جامعة للتعليم والدراسة بها.
وأضاف الرئيس، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، اليوم السبت: "بغض النظر كانت جامعة خاصة أو أهلية أو حكومية لو كنا 100 مليون مواطن محتاجين يكون عندنا 100 جامعة في مصر والوضع الحالي لدينا 72 جامعة.
وتابع الرئيس: "لو وصلنا لـ 125 مليون يبقى محتاجين يكون عندنا 125 جامعة، بوضح صورة للواقع اللي إحنا رايحين ليه خلال 12 سنة والجامعة الواحدة تتكلف في حدود من 8 إلى 10 مليار جنيه يعني أنت بتتكلم في 400 مليار جنيه للإنشاء فقط وليس للتشغيل".
وأوضح الرئيس: "إحنا شغالين ومصرين على أن الفجوة الموجودة في أقرب فرصة وعملنا كتير علشان نقلل الفجوة الموجودة مش بالحجم فقط ولكن تعليم يناسب آمالنا وأحلامنا في مصر".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107030
عدد المصابين
-
99174
عدد المتعافين
-
6234
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
44707793
عدد المصابين
-
32679522
عدد المتعافين
-
1177976
عدد الوفيات
إعلان