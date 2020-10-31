نعمل على تقليل الفجوة.. السيسي: نحتاج حاليا 100 جامعة ولدينا 72 فقط

كتب- محمد نصار:



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل مليون مواطن مصري بحاجة إلى جامعة للتعليم والدراسة بها.



وأضاف الرئيس، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، اليوم السبت: "بغض النظر كانت جامعة خاصة أو أهلية أو حكومية لو كنا 100 مليون مواطن محتاجين يكون عندنا 100 جامعة في مصر والوضع الحالي لدينا 72 جامعة.



وتابع الرئيس: "لو وصلنا لـ 125 مليون يبقى محتاجين يكون عندنا 125 جامعة، بوضح صورة للواقع اللي إحنا رايحين ليه خلال 12 سنة والجامعة الواحدة تتكلف في حدود من 8 إلى 10 مليار جنيه يعني أنت بتتكلم في 400 مليار جنيه للإنشاء فقط وليس للتشغيل".



وأوضح الرئيس: "إحنا شغالين ومصرين على أن الفجوة الموجودة في أقرب فرصة وعملنا كتير علشان نقلل الفجوة الموجودة مش بالحجم فقط ولكن تعليم يناسب آمالنا وأحلامنا في مصر".