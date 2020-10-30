أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

"الأولى في الحديقة".. "حيوان الجيزة": الأسد هوجان تعافى بعد جراحة بعينيه

11:08 م الجمعة 30 أكتوبر 2020
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- أحمد مسعد:

احتفلت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم الجمعة، بالأسد "هوجان" 21 سنة، عقب تعافيه ونجاح عملية إزالة مياه بيضاء من عينيه، والتي أجريت له الشهر الماضي.

وقالت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان في الجيزة، إن الأسد "هوجان" تعافى نهائيًا الأسبوع الجاري، بعد تعرفه على مكان الطعام باستخدام عينيه، بعد أن كان يستخدم حاسة الشم في الأكل، وكانت تظهر عليه علامات العصبية والتحفز، مشيرة إلى أنه الآن أكثر هدواء.

وأضافت صابر لـ"مصراوي"، أنه أصبح ينظر لحركة أيدي الحراس؛ ما يعني تعافيه بشكل كبير، لافتة إلى أن السبب في الإصابة هو تقدمه في العمر.

وأوضحت مديرة الحديقة، أنها العملية الأولى من نوعها التي يتم تنفذها في الحديقة، مضيفة أن الحديقة اتبعت كافة المعايير الطبية للحيوان خلال فترة إجراء العملية وما بعدها.

ووجهت صابر الشكر لكل العاملين في الحديقة، والدكتور أشرف سليمان، أستاذ طب العيون البشري بي كلية الطب جامعة عين شمس، وللفريق الطبي المرافق له، مشيرة إلى أن العملية استغرق ما يزيد عن 60 دقيقة.

وسكن الأسد "هوجان" حديقة الحيوان منذ 2011، قادمًا من أحد الدول الأفريقية عن طريق تبادل الحيوانات بين الحدائق.

حديقة الحيوان الجيزة الأسد هوجان

الخبر التالى:

​"استهداف لعقيدة دون أخرى".. "الكتاب العرب" يستنكر تصريحات ماكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا