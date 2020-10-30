أين يمكن شراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي؟ رئيس صندوق الإسكان تجيب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، في بيان لها، أنه يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، في 12 مدينة جديدة هي: (بدر حدائق العاصمة – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة منطقة غرب المطار – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوي الجديدة – أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة)، ويُحظر شراء الوحدات نقدًا ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري بزيادة سنوية تصل إلى 7%، حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

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