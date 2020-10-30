حدث في 8 ساعات| تفاصيل طرح 125 ألف شقة لذوي الإعاقة.. وحقيقة رفع أسعار الكهرباء
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إرسال مصر مساعدات عاجلة لجمهورية العراق، والأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار الرعدية، وفتح باب التقدم لـ125 ألف شقة مخصصة لأصحاب الإعاقة.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الخبر التالى:انطلاق الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب (صور)
الأخبار المتعلقة
-
البيئة: موافقة الوزراء على معايير الاستدامة البيئية نقلة للتحول للاقتصاد
-
حدث في 8 ساعات| حالة واحدة لغلق المدارس بسبب "كورونا".. وإعلان شروط
-
وزير النقل يؤكد على الأهمية الكبيرة للطريق الدائري
-
الحجز يبدأ الأحد.. ننشر كراسة شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي
-
وزير الإسكان يستعرض البدائل المقترحة لتطوير عدد من المناطق غير المخططة
-
ليست بديلة لمشروعات أخرى.. الإسكان تكشف سبب طرح شقق لفئات جديدة لأول
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107030
عدد المصابين
-
99174
عدد المتعافين
-
6234
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
44707793
عدد المصابين
-
32679522
عدد المتعافين
-
1177976
عدد الوفيات
إعلان