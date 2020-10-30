حدث في 8 ساعات| تفاصيل طرح 125 ألف شقة لذوي الإعاقة.. وحقيقة رفع أسعار الكهرباء

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، إرسال مصر مساعدات عاجلة لجمهورية العراق، والأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار الرعدية، وفتح باب التقدم لـ125 ألف شقة مخصصة لأصحاب الإعاقة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: